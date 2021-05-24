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Роскомнадзор может замедлить Google в России через сутки

24.05.2021 18:42
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Роскомнадзор может замедлить Google в России через сутки

Роскомнадзор грозит замедлить трафик Google в России, если корпорация не удалит из поисковой выдачи на территории страны ссылки на интернет-ресурсы с запрещенной информацией.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Роскомнадзор. В ведомстве считают, что 20-30% ссылок с запрещенным в России контентом из поисковой выдачи не удаляются. «В том числе на сайты террористических и экстремистских организаций, сайты с порнографическими изображениями несовершеннолетних, а также онлайн-магазины по продаже наркотических средств», – говорят в ведомстве.

Российские власти грозят Google штрафом от 800 тыс. до 4 млн руб. и замедлением трафика, если не будут удалены 26 тыс. ссылок.

Повторное нарушение будет наказываться увеличением штрафа «до одной десятой совокупного размера суммы годовой выручки компании». Из 26 тыс. материалов, к которым есть претензии у Роскомнадзора, 5 тыс. приходятся на YouTube. Из них 3,5 тыс. содержат призывы к экстремизму, а более 900 запрещены судом.

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