Власти изучат влияние на детей антистресс-игрушек

Роспотребнадзор собирается изучить влияние на детей популярных антистресс-игрушек: поп-ит, симпл-димпл и сквиш. Для этого ведомство привлечет научных специалистов.

Об этом сообщается на сайте ведомства. Проверку Роспотребнадзор начал после обращения «родительского сообщества». Кто будет занимать исследованием игрушек, ведомство не уточняют.

До этого подобные игрушки имели «узконаправленную область применения использовались для нейроотличных людей с неврологическими расстройствами», объяснили «Открытым медиа» в пресс-службе ведомства. Там же отметили, что потребность «издавать щелкающие звуки и повторяющиеся движения сжимания-разжимания часто возникает в состоянии стресса» как реакция на раздражитель.

Антистресс-игрушки получили популярность благодаря соцсети TikTok. Поп-ит и симпл димпл это пластиковые и резиновые игрушки с полусферами для нажатия пальцами. Сквиш отличается от остальных тем, что это игрушка, принимающая любую форму при нажатии.