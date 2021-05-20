Бывшая жена российского олигарха наняла спецназовцев для штурма его яхты

Бывшая жена миллиардера из России Фархада Ахмедова Татьяна наняла бывших спецназовцев, чтобы они осуществили силовой захват 115-метровой яхты MV Luna. По ее словам, яхта полагалась ей при разделе имущества после развода.

Об этом пишет газета The Times. По данным Daily Mail, в операции должны участвовать ветераны Особой лодочной службы Великобритании. Они входят в подразделение спецназначения королевского Военно-морского флота Британии.

Татьяна Ахмедова поставила перед ними задачу «захватить» яхту, которую Высокий суд Лондона присудил ей своим решением. Стоимость яхты оценивается в 225 млн фунтов, или 317,56 млн долларов. Судно пребывает в Дубае. Суды несколько раз мешали Ахмедовой завладеть яхтой.

Ахмедова требует в общей сложности 450 млн фунтов за развод (это 635 млн долларов). При этом она руководствуется решением Высокого суда Лондона, которое было вынесено пять лет назад. Пока ей удалось конфисковать вертолет стоимостью 5 млн фунтов, скоростной катер стоимостью 1,5 млн фунтов и частный самолет за 40 млн фунтов.

Руководить яхтой Luna должен капитан Гэвин Янг, канадец. По словам юристов Ахмедовой, он должен подчиняться решению судов Великобритании. Но в реальности на борту работают российские моряки, а само судно находится в Дубае, где не признают решения английских судов. Юристы миллиардера считают «совершенно фантастической» идею захватить судно, принадлежащее России и с российскими моряками в Дубае.