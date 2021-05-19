В Сбербанке узнали о хищении 400 млн руб. со счета клиентки

Мошенники украли со счета 54-летней клиентки одного из российских банков около 400 млн руб. Деньги похитили в прошлом году. Объем украденных средств стал рекордным за всю историю.

Об этом пишет РБК со ссылкой на начальника управления противодействия кибермошенничеству Сбербанка Сергея Велигодского.

Он рассказал, что мошенники позвонили женщине и заявили, что «сейчас будут спасать деньги». Женщины тут же сообщила, что у нее на счете 14 млн руб., а на другом – еще 380 млн. Злоумышленники сразу же разыграли эту ситуацию – они отказались дальше говорить о столь крупных суммах и пообещали, что женщине позвонит «сотрудник ФСБ».

«И дальше ее начали разматывать», – поведал Велигодский. По его словам, в течение месяца женщина снимала деньги со счетов и отправляла их «спасателям» из «ФСБ».