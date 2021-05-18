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Кадыров назвал себя «проектом Путина». Восстановление Чечни – заслуга президента

18.05.2021 10:21
Комментарии: 5
Кадыров назвал себя «проектом Путина». Восстановление Чечни – заслуга президента

Глава Чечни Рамзан Кадыров считает себя «проектом Путина». По его словам, его вера «призывает служить такому руководителю», поскольку он разрешает строить мечети и изучать свою религию.

Об этом Кадыров заявил в прямом эфире в Instagram, сообщает «Грозный-Информ».

По словам Кадырова, он «с гордостью» выполняет возложенные на него президентом Владимиром Путиным обязательства. Он «проект» и «пехотинец» российского президента. Кадыров считает, что он «обязан защищать это государство и президента».

В самые сложные времена Путин поддержал чеченский народ и восстановил республику, отметил Кадыров. Это «в основном его заслуга».

До этого Кадыров в мае уже писал о своем отношении к Путину. «Мы, будучи верными пехотинцами Верховного главнокомандующего, готовы выполнить любой его приказ и отдать свои жизни ради благополучия нашей великой Родины», – писал он в Telegram-канале.

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18:26 0 0
Александр Н:

ах какой ВВП хороший разрешает Мечети строить а откройте любой поисковик и наберите с строке ..вклад ЧР в экономику России .. дальше все там.! и про Мечети и уровень жизни и здравоохранение и сколько это стоит и откуда деньги на всю эту пехоту и проект .. а также посмотрите на уровень жизни Обычных граждан России Средней полосы и цены на продукты и пенсии в деревнях пы/сы хотите любить Рамзана - любите но не за пенсионерские деньги стариков и детей РФ

18:20 0 0
Нина Васильевна :

Для нас всех, Россиян, наше Отечество едино! Если тут кто-то злобствует про Кадырова Рамзана, то пусть поперхнется своей злобой.

18:17 0 0
Нина Васильевна :

Вот тут один уже гадости написал! Дай Бог так всем любить Россию, как любит ее Рамзан Кадыров.

18:15 0 1
Нина Васильевна :

Рамзан Кадыров нравится. Если он себя считает пехотинцем Путина ВВ, то и мы тоже пехотинцы, готовы служить Отечеству!

18:05 0 1
Александр Н:

хорошо быть птичкою .. хорошо собакаю .. где хочу пописаю ..где хочу покакаю ..иными словами из песни ... .возьму я автомат шинель и каску окрашенных в защитную окраску как просто быть не в чем не виноватым как просто быть солдатом солдатом .. пы/сы и сыт и обут и нос в табаке .. и думать типа не надо это не мы такие наглые и нахальные это проект такой Президентский

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