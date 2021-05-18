Кадыров назвал себя «проектом Путина». Восстановление Чечни – заслуга президента

Глава Чечни Рамзан Кадыров считает себя «проектом Путина». По его словам, его вера «призывает служить такому руководителю», поскольку он разрешает строить мечети и изучать свою религию.

Об этом Кадыров заявил в прямом эфире в Instagram, сообщает «Грозный-Информ».

По словам Кадырова, он «с гордостью» выполняет возложенные на него президентом Владимиром Путиным обязательства. Он «проект» и «пехотинец» российского президента. Кадыров считает, что он «обязан защищать это государство и президента».

В самые сложные времена Путин поддержал чеченский народ и восстановил республику, отметил Кадыров. Это «в основном его заслуга».

До этого Кадыров в мае уже писал о своем отношении к Путину. «Мы, будучи верными пехотинцами Верховного главнокомандующего, готовы выполнить любой его приказ и отдать свои жизни ради благополучия нашей великой Родины», – писал он в Telegram-канале.