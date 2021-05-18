Кадыров назвал себя «проектом Путина». Восстановление Чечни – заслуга президента
Глава Чечни Рамзан Кадыров считает себя «проектом Путина». По его словам, его вера «призывает служить такому руководителю», поскольку он разрешает строить мечети и изучать свою религию.
Об этом Кадыров заявил в прямом эфире в Instagram, сообщает «Грозный-Информ».
По словам Кадырова, он «с гордостью» выполняет возложенные на него президентом Владимиром Путиным обязательства. Он «проект» и «пехотинец» российского президента. Кадыров считает, что он «обязан защищать это государство и президента».
В самые сложные времена Путин поддержал чеченский народ и восстановил республику, отметил Кадыров. Это «в основном его заслуга».
До этого Кадыров в мае уже писал о своем отношении к Путину. «Мы, будучи верными пехотинцами Верховного главнокомандующего, готовы выполнить любой его приказ и отдать свои жизни ради благополучия нашей великой Родины», – писал он в Telegram-канале.
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ах какой ВВП хороший разрешает Мечети строить а откройте любой поисковик и наберите с строке ..вклад ЧР в экономику России .. дальше все там.! и про Мечети и уровень жизни и здравоохранение и сколько это стоит и откуда деньги на всю эту пехоту и проект .. а также посмотрите на уровень жизни Обычных граждан России Средней полосы и цены на продукты и пенсии в деревнях пы/сы хотите любить Рамзана - любите но не за пенсионерские деньги стариков и детей РФ
Для нас всех, Россиян, наше Отечество едино! Если тут кто-то злобствует про Кадырова Рамзана, то пусть поперхнется своей злобой.
Вот тут один уже гадости написал! Дай Бог так всем любить Россию, как любит ее Рамзан Кадыров.
Рамзан Кадыров нравится. Если он себя считает пехотинцем Путина ВВ, то и мы тоже пехотинцы, готовы служить Отечеству!
хорошо быть птичкою .. хорошо собакаю .. где хочу пописаю ..где хочу покакаю ..иными словами из песни ... .возьму я автомат шинель и каску окрашенных в защитную окраску как просто быть не в чем не виноватым как просто быть солдатом солдатом .. пы/сы и сыт и обут и нос в табаке .. и думать типа не надо это не мы такие наглые и нахальные это проект такой Президентский