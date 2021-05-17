Чай может подорожать из-за пандемии в Индии

В Индии могут не собрать урожай на чайных плантациях из-за вспышки коронавируса. На 90 плантациях в штате Ассам зафиксированы случаи массового заражения. На регион приходится большая часть производства чая в стране.

Об этом пишет Financial Times. На плантациях объявляют «зоны сдерживания», а производители предупреждают власти – если ситуация с пандемией не будет взята под контроль, то цены на чай неизбежно вырастут.

Председатель Чайного совета Индии Прабхат Безборуа заявил, что в прошлом году чайные плантации «чудом спаслись», но в этот раз все может быть иначе – помимо пандемии им угрожает засуха.

Индия – второй крупнейший производитель чая после Китая. Страна конкурирует с Кенией и Шри-Ланкой. С конца марта по начало мая в стране проходили выборы в местные заксобрания. Это спровоцировало вспышку пандемии – на 16 мая суточный прирост новых случаев заболевания составляет 310 тыс. Более 4 тыс. человек умерли.