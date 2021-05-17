Европарламент предложил не признавать выборы в Госдуму в случае фальсификаций

Комитет по международным отношениям Европарламента разработал рекомендации по выстраиванию будущих отношений с Россией. В частности, руководству Евросоюза посоветовали не признавать выборы в Госдуму, если они будут сфальсифицированы.

Об этом говорится в документе, опубликованном на сайте Европарламента. Документ носит рекомендательный характер и необязателен к исполнению.

В Европарламенте убеждены, что в России нужно поддерживать «продемократическое общество». Поэтому предлагается создать русскоязычный круглосуточный телеканал, который будет «противостоять русскоязычной пропаганде».

Россия, по мнению авторов доклада, должна понимать выгоды от демократических изменений. Евросоюзу необходимо обещать в этом случае упрощение визового режима и инвестиции в торговлю при условии стратегического партнерства.