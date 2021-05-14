«Интернет-следователей» и «интернет-дружинников» предлагают ввести в России

Депутат от «Единой России» и зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный заявил о необходимости создать в России отряды «интернет-дружинников» и ввести должность «интернет-следователя».

Об этом депутат заявил в эфире радиостанции «Говорит Москва». По его словам, России не нужно идти по пути «запрета всего». Однако запреты необходимы, если нечто «угрожает формированию нашего мировоззрения».

Для охраны мировоззрения депутат предложил собрать отряды «интернет-дружинников». Дружинниками могут быть волонтеры. В обмен на «службу» они получат отгулы на работе. Это, по мнению депутата, стимул. Такие стимулы «побуждают людей к хорошему поведению». Если же государство будет и дальше «закручивать гайки», то у людей будет «напряжение: против, против и против».

Дружинников в интернете до этого предлагал создать секретарь Совбеза Николай Патрушев. Их он предполагал набирать из «активных и патриотических блогеров». Эти блогеры должны, по мнению Патрушева, выполнять работу «по патриотическому и духовно-нравственному воспитанию детей и молодежи».

Задача дружинников – следить за страницами россиян в соцсетях и писать доносы в полицию, Следственный комитет и Роскомнадзор по поводу нарушений.