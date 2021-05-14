Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
14 МАЙ, 14:55 МСК
USD (ЦБ)    75,5379
EUR (ЦБ)    88,9960

14 МАЙ, 14:55 МСК
USD (ЦБ)    75,5379
EUR (ЦБ)    88,9960
Коронавирус
Поиск на КС
16+

«Интернет-следователей» и «интернет-дружинников» предлагают ввести в России

14.05.2021 12:22
Комментарии
«Интернет-следователей» и «интернет-дружинников» предлагают ввести в России

Депутат от «Единой России» и зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный заявил о необходимости создать в России отряды «интернет-дружинников» и ввести должность «интернет-следователя».

Об этом депутат заявил в эфире радиостанции «Говорит Москва». По его словам, России не нужно идти по пути «запрета всего». Однако запреты необходимы, если нечто «угрожает формированию нашего мировоззрения».

Для охраны мировоззрения депутат предложил собрать отряды «интернет-дружинников». Дружинниками могут быть волонтеры. В обмен на «службу» они получат отгулы на работе. Это, по мнению депутата, стимул. Такие стимулы «побуждают людей к хорошему поведению». Если же государство будет и дальше «закручивать гайки», то у людей будет «напряжение: против, против и против».

Дружинников в интернете до этого предлагал создать секретарь Совбеза Николай Патрушев. Их он предполагал набирать из «активных и патриотических блогеров». Эти блогеры должны, по мнению Патрушева, выполнять работу «по патриотическому и духовно-нравственному воспитанию детей и молодежи».

Задача дружинников – следить за страницами россиян в соцсетях и писать доносы в полицию, Следственный комитет и Роскомнадзор по поводу нарушений.

Спасибо, что читаете «Капитал страны»! Получайте первыми самые важные новости в нашем Telegram-канале

Комментировать (без регистрации)
✉ переслать на email Все новости >

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Положение о защите персональных данных
Отправить комментарий

Статьи

Чемпионат по скоростному копанию могил устроили в Новосибирске

Чемпионат по скоростному копанию могил устроили в Новосибирске
События и факты

В «сезон шашлыков» власти потребовали объяснить рост цен на мясо

В «сезон шашлыков» власти потребовали объяснить рост цен на мясо
Экономика 2

Путина «очень много в телевизоре». Кремль объяснил, с чем это связано

Путина «очень много в телевизоре». Кремль объяснил, с чем это связано
Политика 2

По стопам Ельцина: «Даешь инфляционную безопасность!»

По стопам Ельцина: «Даешь инфляционную безопасность!»
Экономика 1

Узнай, страна!

В Калининградской области открыли кампус и бассейн в Балтийском федеральном университете

В Калининградской области открыли кампус и бассейн в Балтийском федеральном университете

В Волгоградской области запустили производство базового масла на уникальном комплексе НПЗ

В Волгоградской области запустили производство базового масла на уникальном комплексе НПЗ

Новости дня

12:42 В РФ диагностировали 9462 случая коронавируса В РФ диагностировали 9462 случая коронавируса
Чемпионат по скоростному копанию могил устроили в Новосибирске
Чемпионат по скоростному копанию могил устроили в Новосибирске
11:38 Вирусолог спрогнозировал появление устойчивых штаммов COVID-19 Вирусолог спрогнозировал появление устойчивых штаммов COVID-19
11:19 На Украине заявили о «геополитическом» одиночестве На Украине заявили о «геополитическом» одиночестве
10:38 При попытке пересечения границы задержали сына экс-главы Мордовии по подозрению во взятке При попытке пересечения границы задержали сына экс-главы Мордовии по подозрению во взятке
09:20 Вакцинированным разрешили не носить маски в США Вакцинированным разрешили не носить маски в США
08:58 Сотрудников московского метро увольняют за поддержку Навального Сотрудников московского метро увольняют за поддержку Навального
Российские пенсионеры могут получить по 10 тысяч рублей
Российские пенсионеры могут получить по 10 тысяч рублей
13 МАЙ, 18:29 Путин поручил ввести единый подход к безопасности школ Путин поручил ввести единый подход к безопасности школ

Узнай, страна!

14:51 В Калининградской области открыли кампус и бассейн в Балтийском федеральном университете В Калининградской области открыли кампус и бассейн в Балтийском федеральном университете
В «сезон шашлыков» власти потребовали объяснить рост цен на мясо
В «сезон шашлыков» власти потребовали объяснить рост цен на мясо
14:03 В Волгоградской области запустили производство базового масла на уникальном комплексе НПЗ В Волгоградской области запустили производство базового масла на уникальном комплексе НПЗ
11:22 В Новосибирской области разрабатывают вакцину против оспы В Новосибирской области разрабатывают вакцину против оспы
13 МАЙ, 23:37 В Орловской области открыли производство бумажных и полиэтиленовых упаковочных материалов В Орловской области открыли производство бумажных и полиэтиленовых упаковочных материалов
13 МАЙ, 22:25 В Нижегородской области запустили серийное производство инновационного пенопласта «Акримид» В Нижегородской области запустили серийное производство инновационного пенопласта «Акримид»
13 МАЙ, 19:41 В Ульяновской области начали выпускать инновационные полимерные композиционные материалы В Ульяновской области начали выпускать инновационные полимерные композиционные материалы
Путина «очень много в телевизоре». Кремль объяснил, с чем это связано
Путина «очень много в телевизоре». Кремль объяснил, с чем это связано
12 МАЙ, 23:55 В Москве ученые создали систему идентификации борщевика с помощью сельхоздронов В Москве ученые создали систему идентификации борщевика с помощью сельхоздронов
12 МАЙ, 19:43 В Липецкой области стартовал основной этап строительства электростанции на попутном газе на НЛМК В Липецкой области стартовал основной этап строительства электростанции на попутном газе на НЛМК
12 МАЙ, 16:37 В Белгородской области модернизируют Губкинский мясокомбинат В Белгородской области модернизируют Губкинский мясокомбинат
11 МАЙ, 23:12 В Москве построят новый корпус мясоперерабатывающего завода «Коломенское» В Москве построят новый корпус мясоперерабатывающего завода «Коломенское»
Капитал страны
Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter