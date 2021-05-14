При попытке пересечения границы задержали сына экс-главы Мордовии по подозрению во взятке

«При попытке пересечения границы» в «Шереметьево» задержали бывшего вице-губернатора Мордовии и сына бывшего главы региона Алексея Меркушкина. Его подозревают во взятке в размере более 7 млн руб. начальнику Центробанка по республике.

Об этом сообщил на своем сайте Следственный комитет. Против Меркушкина возбуждено уголовное дело о даче взятки в особо крупном размере (часть 5 ст. 291 УК). Следствие считает, что в 2015 году Меркушкин в качестве акционера ОАО КБ «Мордовпромстройбанк» передал начальнику отделения ЦБ по республике Мордовия взятку в размере более чем 7 млн руб. В обмен он хотел получить предписание по итогам инспекционной проверки с указанием нарушений, грозящих отзывом лицензии.

По словам депутата Госдумы Александра Хинштейна, бизнесмен собирался вылететь в Минск рейсом СУ-1842. После задержания бизнесмена повезли в Мордовию, где ему предъявят обвинение. Также был задержан управляющий отделением ЦБ, экс-председатель совета директоров «Мордовпромстройбанка» и еще один фигурант.

Кроме этого, по словам Хинштейна, правоохранительные органы расследуют дело о хищении Меркушкиным из бюджета республики 217 млн руб. при покупке комплекса «Мордовэкспоцентр».

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