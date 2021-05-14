Вакцинированным разрешили не носить маски в США

Граждане США, вакцинировавшиеся от коронавируса, могут больше не носить маски. Такое решение принял американский Центр по контролю и предотвращению заболеваний (CDC, аналог Роспотребнадзора). В США на 100 человек 75 получили прививку.

Об этом сообщил Белый дом в Twitter. До этого в США действовали жесткие требования по ношению масок: их должны были носить все люди старше 2 лет. Исключение составляли те, кто не может этого делать по состоянию здоровья. Теперь маску можно не носить как на воздухе, так и в закрытых помещениях.

До этого директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи предполагал, что маски останутся с американцами до 2022 года.