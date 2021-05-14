Сотрудников московского метро увольняют за поддержку Навального

Около 40 человек уволили из московского метро после апрельской акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Людям предлагают на выбор два заявления: по соглашению сторон и, если они отказываются, за прогул.

Об этом пишут «Открытые медиа» со ссылкой на документы и свидетельства уволенных. Также эту информацию подтвердил председатель независимого профсоюза ГУП «Московский метрополитен» Василий Шеляков.

По словам Шеляков, только к нему обратилось около 40 человек. «Приходят расчеты даже людям, которые находятся на больничном», – говорит глава профсоюза. Дежурный Службы движения, пожелавший не называть своего имени, сказал, что пока его увольняли, в Управление пришли еще «минимум семь человек» «за тем же». По его сведениям, за вчера (12 мая) уволили более 200 человек.

Как отмечает один из сотрудников метро, бывший инженер-электроник первой дистанции службы связи Семен Стукалов, его уволили за прогул, хотя он был на рабочем месте и этому есть свидетели.

В неформальном общении руководство метро признает – увольнения связаны с посещением митингов и регистрацией на сайте Навального. По информации депутата Мосгордумы Михаила Тимонова, руководство метро собирается уволить несколько сотен сотрудников за то, что они есть в «базе сторонников Навального» либо оппозиционера поддерживают их родственники. Уволить их, по словам Тимонова, руководству поручили до 14 мая.