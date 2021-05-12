Санкции не помеха. Иностранцы увеличили вложения в госдолг России

Иностранцы увеличили вложения в российский госдолг на 200 млн долларов за последние семь дней. Облигации федерального займа пользовались популярностью у инвесторов на длинных майских выходных.

Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на аналитиков ING. Международные инвесторы увеличили портфель российского долга на 45 млрд руб. за две недели. Перед повышением спроса они, наоборот, распродавали российские долговые обязательства.

После введения санкций США, которые запретили покупать госдолг России на первичном рынке – у Минфина, Центробанка или Фонда национального благосостояния, инвесторы воспряли духом и решили возвращаться в российские бумаги. Они могут ими торговать на вторичном рынке.

Привлекательным российский госдолг делают: снижение геополитических рисков, повышение ставок и положительная доходность.