Дефицит электроники в России не закончится до конца лета

Проблема нехватки электроники для производства автомобилей в России будет решена не раньше конца лета. Минпромторг собирается ускорить поставки с помощью торговых представительств за рубежом и создания электронной логистики.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на официальный комментарий Минпромторга.

Между тем, в Минпромторге заверили, что автомобильная промышленность продолжает работать, несмотря на дефицит электроники, который возник в феврале-марте. При этом в министерстве видят, что «из-за недоукомплектованности машин электронными системами» останавливаются крупные заводы.

Однако дефицита самих автомобилей в России нет. Но наблюдается повышенный спрос на отдельные модели. В частности, на «высоколокализованные» модели, а их производство как раз и не зависит от импортных запчастей.

В мире отмечается «полупроводниковый кризис», вызванный повышенным спросом на бытовую технику и автомобили, с одной стороны, и сворачиванием производств – с другой. Ситуацию усугубил пожар на японском заводе Renesas Electronics, который производит 17% микросхем в мире. Свой вклад в кризис внесли заморозки в Техасе, где работают такие же заводы.

Производство и выпуск отдельных моделей остановили Ford, Chresler, Toyota, Nissan и Volkswagen.