США конфисковали партию оружия на Ближнем Востоке. Оно может быть российским

США конфисковали крупную партию оружия в Аравийском море и начали расследование по этому поводу. Среди обнаруженного оружия – противотанковые управляемые ракеты и автоматы Калашникова. Оружие может иметь российское происхождение.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на официального представителя Пентагона Джона Кирби.

Тайник с оружием находился на судне, которое проходило рядом с побережьем Омана без опознавательных знаков. Судно перехватил ракетный крейсер 5-го флота ВМС США USS Monterey 7 мая. На это ему понадобилось двое суток. Оружие, по данным источников Associated Press, могло переправляться из Ирана в Йемен. Там воюют повстанцы-хуситы.

Кирби отказался прямо обвинить в причастности к поставкам оружия Россию или Китай. Пока идет расследование, у США нет доказательств. Однако, по его словам, важно остановить поставки такого оружия, так как оно поддерживает террористов в регионе.