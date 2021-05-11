Не смогли договориться. Госдума денонсировала налоговое соглашение с Нидерландами

Госдума России денонсировала соглашение между правительством РФ и правительством Королевства Нидерландов об избежании двойного налогообложения. Правительство внесло проект на денонсацию, после того как не договорилось с властями Нидерландов.

Об этом пишет ТАСС. Правительство России выполняло требование президента Владимира Путина о повышении налога на дивиденды и проценты, которые переводятся в ошфоры, до 15%. Для этого властям Нидерландов было предложено скорректировать соглашение об избежании двойного налогообложения. Прибыль в офшор российские компании выводили по ставке 2-3%.

Так, например, в Нидерланды из России ушло: в 2017 году – 271,9 млрд руб. в виде дивидендов и еще 185,3 млрд руб. в виде процентов; в 2018 году – 296,1 млрд руб. дивидендов и еще 116,8 млрд руб. процентов; в 2019 году – 182,8 млрд руб. дивидендов и еще 157,06 млрд руб. процентов.

Правительство предлагало Нидерландам такие же соглашения, как с Республикой Кипр, Великим Герцогством Люксембург и Мальтой, но Нидерланды отказались. Они добивались расширения перечня доходов по сниженным ставкам. В правительстве отмечают, что это «означало бы сохранение каналов вывода значительных финансовых ресурсов российского происхождения с территории РФ».

Компромисса с Нидерландами по этому вопросу достигнуть не удалось.

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