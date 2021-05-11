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По 1 миллиону рублей выплатят семьям погибших в школе Казани

11.05.2021 14:43
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По 1 миллиону рублей выплатят семьям погибших в школе Казани

Родные погибших в ходе стрельбы в казанской школе получат от властей Татарстана компенсацию в размере 1 млн руб. Получившим ранения тяжелой и средней тяжести выплатят по 400 тыс. руб., а легкой – 200 тыс.

Об этом говорится в Twitter мэрии Казани.

Вооруженное нападение на школу №175 Казани произошло утром 11 мая. По предварительной информации, погибли от 8 до 11 человек. Глава Татарстана Рустам Минниханов упомянул семь учеников восьмого класса: четверо юношей и три девушки. Пресс-служба уточнила, что погибла еще учительница.

По данным Национального антитеррористического комитета (НАК), ранены 16 человек. В больницы, по информации Минздрава Татарстана, поступил 21 человек, включая 18 детей. Шесть человек в реанимации.

Стрельбу устроил 19-летний Ильназ Галявиев. 28 апреля он получил лицензию на гладкоствольное ружье Hatsan ESCORT 2017 года выпуска. Перед совершением нападения он написал, что собирается сдеать в своем канале «Бог» в Telegram (у него было 14 подписчиков). В первых показаниях он заявил: «Я осознал себя богом. Я всех начал ненавидеть».

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