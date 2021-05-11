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Tesla отказалась от расширения производства в Китае из-за политики

11.05.2021 14:27
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Tesla отказалась от расширения производства в Китае из-за политики

Компания Tesla, производящая электромобили, не будут покупать дополнительные участки для расширения фабрики под Шанхаем. Планам компании увеличить производственные мощности помешала напряженность между США и Китаем.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники. Долю производства в Китае решено было сократить после установки 25%-ной пошлины со стороны США на электромобили из Китая. Теперь компания Илона Маска отказывается от идеи экспортировать собранные в Шанхае Tesla Model 3 в США.

При этом до новости об отказе от участка Tesla никогда не заявляла о своих планах купить его и расширить производство на 200-300 тыс. электромобилей. Действующий завод располагается на площади в 200 акров, а предполагаемый участок – в два раза меньше.

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