Tesla отказалась от расширения производства в Китае из-за политики

Компания Tesla, производящая электромобили, не будут покупать дополнительные участки для расширения фабрики под Шанхаем. Планам компании увеличить производственные мощности помешала напряженность между США и Китаем.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники. Долю производства в Китае решено было сократить после установки 25%-ной пошлины со стороны США на электромобили из Китая. Теперь компания Илона Маска отказывается от идеи экспортировать собранные в Шанхае Tesla Model 3 в США.

При этом до новости об отказе от участка Tesla никогда не заявляла о своих планах купить его и расширить производство на 200-300 тыс. электромобилей. Действующий завод располагается на площади в 200 акров, а предполагаемый участок – в два раза меньше.