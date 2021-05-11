Выборы в Госдуму обойдутся россиянам более чем в 16 млрд рублей

Выборы в Госдуму в сентябре будут стоить федеральному бюджету 16,6 млрд руб. При этом избраться больше шансов имеют действующие партии. По сравнению с 2016 годом выборы подорожали на 6,25 млрд руб.

Об этом пишут «Известия» со ссылкой на Минфин. В ведомстве не знают, вырастут ли расходы, если голосование будет трехдневным. Сумма будет скорректирована сразу после того, как президент подпишет указ о дате назначения выборов. В частности, указ определит количество дней голосования.

Сами партии будут тратить от 60 до 70 млн руб. на один одномандатный округ. Без сбора подписей в выборах смогут поучаствовать 14 партий, включая Партию Роста, «Новые люди», «Зеленую Альтернативу» и «Яблоко».

Глава АПЭК Дмитрий Орлов считает, что в парламент пройдут только уже представленные в нем партии. По данным социологов, игроки «второго эшелона» пока не демонстрируют позитивной рейтинговой динамики. У партии власти – «Единой России» – есть шансы взять от 45 до 50% голосов. Именно такую задачу перед ней ставит Кремль – 45% при явке в 45%.