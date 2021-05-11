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Россиянам предложат заранее отказаться от кредитов и не платить по ним

11.05.2021 11:49
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Россиянам предложат заранее отказаться от кредитов и не платить по ним

Госдума рассмотрит законопроект, по которому россиянам позволят заранее отказаться от любых кредитов и не платить по ним, если они все же будут на них оформлены. По замыслу депутатов это будет защитой граждан от злоумышленников.

Об этом пишет РБК со ссылкой на проект закона. Он вносит поправки в Гражданский кодекс и законы «О потребительском кредите» и «О кредитных историях». Депутаты хотят ввести понятие «добровольного запрета» на кредиты. Сейчас текст закона согласовывается с профильными ведомствами, «чтобы учесть все необходимые нюансы». Закон могут принять до конца весенней сессии в июне.

Главная цель закона – дать возможность россиянам защититься от мошенников, которые оформляют на россиян ссуды без их ведома. Заемщики получат право в любое время вводить и отменять возможность выдачи кредитов на свое имя. Заявку можно будет отправить через портал «Госуслуги» или банки, включая мобильные приложения. Запрет будет включаться в течение семи лет со дня подачи заявки, чтобы им не злоупотребляли. Запрет можно будет снять точно так же, как он был установлен. Сведения об отказе клиента от кредитов будут указаны в титульной части его кредитной истории.

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