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США подозревают Россию в атаках на чиновников с помощью «направленной энергии»

11.05.2021 10:57
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США подозревают Россию в атаках на чиновников с помощью «направленной энергии»

США считают, что ГРУ России проводит атаки на американских чиновников, используя для этого «направленную энергию». В результате у чиновников появляется шум и давление в ушах, жар, приступы головной боли, головокружения и тошнота.

Об этом пишет Politico, ссылаясь на чиновников, которые знакомы с расследованием на эту тему. Однако конкрентных подтверждений причастности ГРУ к атакам на госслужащих у американской стороны нет. Тем не менее, расследованием занимаются все спецслужбы США. По словам одного из участников расследования, все это «выглядит, пахнет и ощущается как ГРУ».

Другой собеседник убежден – подобную атаку может организовать только Россия. Между тем, другой источник напоминает, что технология «направленной энергии» есть у Израиля и Китая. Но они не действуют там, где до этого был зафиксирован «гаванский синдром» в 2016 году.

Речь может идти об оружии с «импульсным микроволновым излучением». Его разработка началась в СССР еще во второй половине XX века. Американские спецслужбы не знают, как точно совершается атака. Они предполагают, что оборудование помещается в рюкзак, а радиус его действия составляет около километра.

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