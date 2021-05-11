СМИ: Жертвами стрельбы в казанской школе стали семь детей и учитель

В Казани в школе №175 произошла стрельба. По информации источников РИА Новости погибли учитель и восемь детей. По одной из версий, нападавших учеников было двое, по другой – один.

Об этом сообщает РИА Новости. Правоохранительные органы уже задержали стрелявшего подростка. По информации Telegram-канала Baza, это Ильназ Галявиев 19 лет.

По версии источников «Интерфакса», стрелявших могло быть двое. Второго нападавшего правоохранительные органы ликвидировали.

С заявлением выступил глава Татарстана Рустам Минниханов. По его словам, жертвами нападения стали семь детей, ученики восьмого класса: четверо мальчиков и три девочки. «Они погибли здесь, на третьем этаже. 16 человек: 12 детей, 4 взрослых сейчас в госпитале. Террорист арестован. 19 лет, официально на нем зарегистрировано оружие», - заявил Минниханов. Он пообещал всю необходимую помощь школе и семья погибших.