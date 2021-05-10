Депутата положили в психбольницу после обвинения губернатора во взятке на 2 млн долларов

Депутата от КПРФ в Приморье Андрея Ищенко госпитализировали в психиатрическую больницу после его заявления о том, что губернатор Приморья Олег Кожемяко в 2018 году предлагал ему взятку в 2 млн долларов за отказ баллотироваться в губернаторы.

Об этом пишут «Открытые медиа» со ссылкой на коллегу Ищенко – депутата фракции КПРФ краевого парламента. По его словам, Ищенко в последнее был «не в себе». «Эти его посты в Instagrma, воевать с кем-то собирался… Надеюсь, ему помогут», – сказал депутат.

В частности, 2 мая Ищенко опубликовал видео с обвинениями губернатора Приморья Олега Кожемяко в том, что он в 2018 году предлагал ему 2 млн долларов в виде взятки за то, что тот не будет выставлять свою кандидатуру на выборах губернатора. После этого он отказывался давать комментарии журналистам, ссылаясь на «оперативно-розыскные мероприятия».

По данным издания VL.ru, Ищенко поместили в «Краевую клиническую психиатрическую больницу». В самой больнице не подтверждают, но и не опровергают поступления пациента Ищенко.

В удаленном 8 мая видео в Instagram Ищенко попал в ДТП: было слышно, как депутат просит дежурного краевого управления полиции позвонить спикеру приморского ЗакСа Александру Ролику и доложить о происшествии министру обороны Сергею Шойгу.