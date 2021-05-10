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Принца Кентского поймали на торговле связями с Путиным

10.05.2021 09:33
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Принца Кентского поймали на торговле связями с Путиным

Принц Майкл Кентский торговал связью с президентом России Владимиром Путиным. В разговоре с журналистами, прикинувшимися предпринимателями, его представитель о возможности получить протекцию Кремля для организации бизнеса в России за 50 тыс. долларов.

Об этом пишет издание The Sunday Times. Журналисты связались с представителем двоюродного брата королевы Елизаветы II маркизом Редингом через Zoom. Он сказал журналистам, которые представились южнокорейскими предпринимателями, что принц является «неофициальным послом Ее Величества в России».

За 50 тыс. долларов он готов был отправиться в пятидневную поездку в Россию и за 200 тыс. долларов записать рекомендательное видеообращение на фоне Кенсингтонского дворца, где проживают члены королевской семьи.

Полученное одобрение Путина должно было позволить «южнокорейским предпринимателям» делать в России «практически все что угодно». По словам маркиза Рединга, принц Майкл оказал подобную услугу многим компаниям.

Переговоры между журналистами и представителем принца были «конфиденциальными». «Мы бы не хотели, чтобы весь мир узнал, что он (принц) встречается с Путиным исключительно по деловым соображениям», – заявил маркиз Рединг. После общения в Zoom журналистам пришло письмо, в котором говорилось, что договоренности с принцем должны одобрить его советники.

Сам принц после появления этой информации через представителей заявил, что маркиз Рединг «сделал заявления, которые принц Майкл не хотел бы – и не мог бы – выполнить». С Путиным в 2003 году он не встречался, подчеркнул принц.

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