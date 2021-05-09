Лукашенко постановил объявить военное положение в случае своего убийства

Президент Белоруссии Александр Лукашенко издал декрет, который определяет дейсвтия властей в случае его гибели. Во-первых, в стране должно быть объявлено военное или чрезвычайное положение. А во-вторых, управление перейдет Совету безопасности.

Об этом сообщает пресс-служба Лукашенко, не публикуя сам документ. Декрет называется «О защите суверенитета и конституционного строя». Он предполагает насильственную смерть Лукашенко «вследствие покушения, совершения акта терроризма, внешней агрессии».

Все органы власти в этом случае должны подчиниться Совету безопасности во главе с премьер-министром. В стране, между тем, должно быть «незамедлительно» введено чрезвычайное или военное положение.

КГБ Белоруссии возбудил уголовное дело о заговоре или иных действиях с целью захвата власти неконституционным путем и покушения на президента Лукашенко и его семью после того, как сам Лукашенко рассказал, что на него и его сыновей готовилось покушение. Он убежден, что переворот готовили спецслужбы других государств и к нему причастны США.