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«Нет». Майские выходные власти больше не планируют делать длинными

09.05.2021 16:25
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«Нет». Майские выходные власти больше не планируют делать длинными

Минитруда больше не собирается предоставлять россиянам длинные выходные в мае и делать их регулярными. До этого спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила увеличить выходные в мае за счет новогодних праздников.

Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на министра труда и соцзащиты Антона Котякова. «Нет», – ответил он на вопрос о распространении практики длинных майских выходных на будущее.

В текущем году выходные с 1 по 10 мая оказались вынужденными. Президент Владимир Путин согласился сделать нерабочими дни 4, 5, 6 и 7 мая между праздниками по просьбе главы Роспотребнадзора Анна Поповой. Соответствующий указ Путин подписал 23 мая. По мнению Поповой, это должно было помочь улучшить эпидемиологическую ситуацию, поскольку людям не пришлось ездить из города на дачу дважды и обмениваться «вирусной информацией».

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила сделать майские выходные длинными за счет новогодних праздников. «Надо это обсуждать», – заявила Матвиенко, подчеркнув, что россияне должны высказаться по этому поводу.

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