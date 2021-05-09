Разведка Финляндии: Россия готова воевать в Европе

Военная разведка Финляндии пришла к выводу – Россия показала «способность и готовность» использовать вооруженные силы в Европе «для достижения своих целей». Но «основные игроки», находящиеся рядом с Россией, развивают свой потенциал для ответа.

Об этом, как пишет «Коммерсант», говорится в данных военной разведки Финляндии, которые опубликовало Министерство обороны страны. В частности, разведка отмечает «возвращение к силовой политике» в Европе.

Также в документе подчеркивается, что «прямое использование вооруженных сил для реализации внешнеполитических интересов, как правило, не является основным или наиболее действенным методом». Но ввиду угрозы со стороны России, такие страны как Финляндия развивают свой потенциал и готовят войска «путем регулярных и масштабных учений».

Помимо нагнетания напряжения в Европе, Россия усиливает военное присутствие в Арктическом регионе. В ближайшие годы Арктика может стать зоной противостояния великих держав.