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ВОЗ одобрила китайскую вакцину от COVID-19, а «Спутник V» до сих пор нет

08.05.2021 12:43
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ВОЗ одобрила китайскую вакцину от COVID-19, а «Спутник V» до сих пор нет

Китайская вакцина компании Sinopharm с эффективностью 79,3% одобрена Всемирной организацией здравоохранения для экстренного применения. Российская «Спутник V» с эффективностью 91,6% – до сих пор нет.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу ВОЗ Тедроса Аданома Гебрейесуса. В своей речи глава организации назвал китайскую вакцину «пекинской». Она стала шестой вакциной, которая получила сертификацию со стороны ВОЗ в отношении безопасности, эффективности и качества.

Теперь китайскую вакцину можно приобретать через международный механизм COVAX. Регулирующие органы других стран могут ускорить процедуру одобрения и закупать китайскую вакцину у Sinopharm.

Таким образом, ВОЗ одобрила следующие вакцины: Pfizer, BioNTech, Moderna, Johnson & Johnson, AstraZeneca и Sinopharm.

Показательно, что от Pfizer отказываются бедные страны, Johnson & Johnson сообщают о браке 70 млн вакцин, Евросоюз приостанавливает использование AstraZeneca, а до этого заявил, что китайская вакцина Sinopharm никогда не будет применяться для вакцинации.

На этом фоне российская вакцина «Спутник V» все еще ждет одобрения ВОЗ. Оно может быть получено не ранее конца июня – начала июля. По состоянию на 4 мая у чиновников ВОЗ не было «полного досье» на вакцину, говорила помощник директора организации Марианджела Симао.

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