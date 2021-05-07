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Google в России хотят оштрафовать на 94 трлн рублей за блокировку «Царьграда»

07.05.2021 17:10
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Google в России хотят оштрафовать на 94 трлн рублей за блокировку «Царьграда»

Канал «Царьград» миллиардера Константина Малофеева добился удовлетворения своего иска к корпорации Google, которая владеет хостингом YouTube. Арбитражный суд Москвы постановил за незаконную блокировку канала на хостинге взыскивать по 100 тыс. руб. в день.

Об этом пишет Forbes. Иск «Царьград медиа» миллиардера Малофеева подал на ООО «Гугл». Он потребовал признать блокировку канала незаконной, восстановить канал и возместить недополученные деньги от монетизации канала. Суд назначил неустойку в 100 тыс. руб. за каждый день неисполнения судебного акта. Штраф пока не взыскивается – до 20 мая Google может подать апелляцию.

По подсчетам юридической фирмы Baker & McKenzie, представлявшей Google в суде, через семь месяцев размер неустойки достигнет 94 трлн руб., или 1,3 трлн долларов. Это почти объем ВВП России, а также сумма, равная капитализации материнской компании Google – Alphabet.

Google объясняет блокировку канала санкциями США против миллиардера Константина Малофеева. По словам адвоката Максима Кузьмина, если Google проиграет апелляцию, то он будет вынужден выплатить неустойку, а это повлечет проблемы с Управлением по контролю за иностранными активами (OFAC) за нарушение санкций против Малофеева.

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