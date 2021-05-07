Белоруссия получила «в пробирке» свою «живую» вакцину

Белоруссия завершила изобретение собственной вакцины от коронавируса. Но не будет торопиться ее внедрять в связи с изменениями вируса и его новыми штаммами.

Об этом рассказал президент страны Александр Лукашенко, передает БелТА. Он подчеркнул, что вакцину получили «в пробирке». «Другую, отличную от того, что мы сегодня покупаем. Как врачи называют, "живую" вакцину», – сказал Лукашенко.

Внедрять ее незамедлительно белорусские власти не собираются. По словам Лукашенко, вирус меняется и скоро штамм «будет совсем другой». Тогда действующие вакцины могут перестать помогать, а Белоруссия «приспособит» свою вакцину к этому новому штамму. «Кто его знает, как жизнь сложится», – заключил Лукашенко.

До этого 1 апреля президент Белоруссии распорядился создать собственную вакцину. Разработкой занимались Минздрав и Национальная академия наук Белоруссии.

Вместе с тем на предприятии «Белмедпрепараты» налажен совместный выпуск российской вакцины «Спутник V». Предприятие должно выпускать до 500 млн доз в месяц.