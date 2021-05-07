«Нагнетали протестные настроения». Лукашенко лишил воинского звания отца создателя NEXTA

Указом президента Белоруссии Александра Лукашенко 86 силовиков лишились воинских званий за то, что «нагнетали протестные настрояния в обществе». Среди разжалованных лиц есть Дмитрий Протасевич – отец основателя Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича.

Указ Лукашенко опубликован на официальном сайте президента Белоруссии. Он был подписан 4 мая. В тексте указа подчеркивается, что некоторые военнослужащие участвовали в протестных акциях в момент «обострения общественно-политической обстановки в стране». Они также обвиняются в публикации «экстремистских материалов и призывов к радикальным действиям». Подобные действия «несовместимы со статусом военнослужащего и сотрудника силового ведомства», говорится в указе.

Создатель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич написал в Twitter, что среди лишившихся звания есть его отец, который 29 лет отдал службе и уволился еще осенью 2019 года. «Он не принимал активное участие в протестах, ни разу не задерживался, ни разу не привлекался», – отметил Протасевич. Он также добавил, что вывез родителей в Польшу еще восемь месяц назад, поскольку за ними начали следить в Белоруссии.