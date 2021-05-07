Сбербанк повысил ставки по ипотеке с 7 мая. Все из-за действий Центробанка

Сбербанк России с 7 мая повысил ставки по всем ипотечным программам. Большинство кредитов подорожают на 0,4% в связи с повышением ключевой ставки Центробанка до 5%.

Об этом пишет РБК. Базовая ставка до 7 мая была на уровне 7,3% (ипотека на готовое жилье). Таким образом, она повысится до 7,7%. Однако такую ставку можно будет получить только с учетом всех скидок и с первоначальным взносом более 20% от стоимости жилья.

Ставка на строящееся жилье составляет 4,1%, с учетом льгот и госпрограмм. Соответственно, она вырастет до 4,5%.

В банке объясняют это повышением ключевой ставки на протяжении двух последних месяцев. Изменения проводятся «в соответствии с рыночными тенденциями». При этом для клиентов, которые уже получили одобрение, ставки с 7 мая не меняются. Процент будет зафиксирован на весь срок одобрения – на 90 дней после положительного результата.

Глава Сбербанка Герман Греф предупреждал, что если Центробанк начнет повышать ключевую ставку, банку придется реагировать на это повышением ставок по кредитам. ЦБ повысил ставку с 4,25% до 5%, чтобы остановить рост цен, который достиг 5,8% в апреле.