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«Вероятная угроза». Зеленский рассказал о 75 тысячах российских военных у границы Украины

06.05.2021 17:02
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«Вероятная угроза». Зеленский рассказал о 75 тысячах российских военных у границы Украины

На границе с Украиной пребывает около 75 тыс. российских военных и техники. Отведены были только 3,5 тыс. военных. «Вероятная угроза (нападения) может быть», – заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Слова Зеленского приводит «Интерфакс». Об этом он заявил на совместной пресс-конференции с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Зеленский сослался на данные украинской разведки, которая зафиксировала отвод от границы только 3,5 тыс. военных. «Больше нигде мы пока что уменьшения не видим», – отметил Зеленский. При этом после отвода некоторой части войск на границе «остаются значительные силы».

По словам Блинкена, у России «есть возможность за достаточно короткое время начать агрессивно действовать». Поэтому США будут прикладывать усилия для противодействия «российской агрессии».

Генсек НАТО Йенс Столтенберг также заявил, что у границы с Украиной все еще остаются десятки тысяч военных. По его словам, НАТО должна «сохранять бдительность и продолжать следить за ситуацией».

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