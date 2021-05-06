Вакцина «Спутник Лайт» зарегистрирована в России. Ее эффективность – 79,4%

В России появилась еще одна вакцина – «Спутник Лайт». Она предполагает один укол, а ее эффективность составляет 79,4%. Тем не менее, утверждается, что эффективность превышает показатели «многих вакцин».

Об этом сообщает РБК со ссылкой на сообщение Российского фонда прямых инвестиций, который занимается продвижением вакцины «Спутник V».

Однокомпонентную вакцину исследовали «в рамках программы массовой вакцинации» с 5 декабря 2020 года по 15 апреля 2021 года. Эффективность измеряли с 28 дня после «получения иммунизации».

Достигнутая эффективность подается как превышающая показатели вакцин, которые требуют двух уколов. При этом эффективность «Спутник V» достигает 91,6%, вакцины Moderna – 94,1%, AstraZeneca – 70%, Pfizer – 95%.