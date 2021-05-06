Власти задумались о запрете жидкостей для электронных сигарет

План антитабчной концепции до 2035 года предполагает «вопрос о запрете на использование жидкостей для электронных сигарет», а также введение пачек, 75% площади которых будут занимать «фотоизображения о вреде курения».

Об этом говорится на сайте правительства РФ. Премьер-министр Михаил Мишустин план утвердил. Концепция предполагает более 20 мероприятий для профилактики курения и снижения спроса на табачную продукцию до 2035 года.

В частности, власти должны «проработать» запрет на использование жидкостей для элеткронных сигарет и обсудить введение «обезличенных упаковок» табачных изделий, три четверти площади которых будут занимать рисунки и фото о вреде курения.

Кроме запретительных мер и профилактики курения, предполагается информирование граждан о последствиях употребления никотина, а также корпоративные программы по укреплению здоровья.