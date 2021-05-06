В Крыму с «российской» техники стерли логотипы Siemens перед визитом вице-премьера

Перед визитом вице-премьера Марата Хуснуллина в Крым с насосов на Бештерек-Зуйском водозаборе стерли логотипы компании-производителя – немецкой Siemens. До этого названия фирмы можно было видеть в репортаже «Вестей Крыма» в марте.

Об этом пишет проект Scanner Project в Twitter. Как утверждают авторы проекта, еще в марте по «России 1» показывали репортаж «Вестей Крыма», где на насосах на Бештерек-Зуйском водозаборе были логотипы немецкой фирмы.

Однако 5 мая в новом сюжете «Вестей Крыма», посвященном визиту вице-премьеру Марату Хуснуллину, на крупном плане техники больше не видно логотипов. Сразу после публикации Scanner Project видео с Youtube «Вестей Крыма» было удалено. Сейчас дступны только сделанные скриншоты.

Немецкая компания Siemens из-за международных санкций не может поставлять технику в Крым. После сканадал с газотурбинными установками в 2017 году Siemens ужесточила правила продажи техники в Россию.

Однако, по данным Deutsche Welle, насосы Siemens все-таки попали на Бештерек-Зуйский водозабор в Крыму. Также на нем используются насосы Grundfos. В ответ на расследование Deutsche Welle вице-премьер Хуснуллин заявил, что изложенная информация не соответствует действительности. «Все оборудование, которое мы применяем, отечественное, рисков мы не видим», – сказал он.