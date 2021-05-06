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В Крыму с «российской» техники стерли логотипы Siemens перед визитом вице-премьера

06.05.2021 11:56
Комментарии: 1
В Крыму с «российской» техники стерли логотипы Siemens перед визитом вице-премьера

Перед визитом вице-премьера Марата Хуснуллина в Крым с насосов на Бештерек-Зуйском водозаборе стерли логотипы компании-производителя – немецкой Siemens. До этого названия фирмы можно было видеть в репортаже «Вестей Крыма» в марте.

Об этом пишет проект Scanner Project в Twitter. Как утверждают авторы проекта, еще в марте по «России 1» показывали репортаж «Вестей Крыма», где на насосах на Бештерек-Зуйском водозаборе были логотипы немецкой фирмы.

Однако 5 мая в новом сюжете «Вестей Крыма», посвященном визиту вице-премьеру Марату Хуснуллину, на крупном плане техники больше не видно логотипов. Сразу после публикации Scanner Project видео с Youtube «Вестей Крыма» было удалено. Сейчас дступны только сделанные скриншоты.

Немецкая компания Siemens из-за международных санкций не может поставлять технику в Крым. После сканадал с газотурбинными установками в 2017 году Siemens ужесточила правила продажи техники в Россию.

Однако, по данным Deutsche Welle, насосы Siemens все-таки попали на Бештерек-Зуйский водозабор в Крыму. Также на нем используются насосы Grundfos. В ответ на расследование Deutsche Welle вице-премьер Хуснуллин заявил, что изложенная информация не соответствует действительности. «Все оборудование, которое мы применяем, отечественное, рисков мы не видим», – сказал он.

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14:47 0 0
И.И..:

ГРУНДФОС делают в подмосковье на предприятии «ГРУНДФОС Истра» с 2005 года, даже ролик есть на ютубе. потому в стране сделают и соберут почти любой насос с системой управления.спасибо Дании, что учат россиян работать и соблюдать технологию с качеством выполняемых работ.где только не участвовал в РФ «Сименс АГ»-подвижной состав РЖД, метро, газовые турбины, трансформаторы,компания присоединилась к программе Минпромторга по субсидированию лизинга колесных транспортных средств, которые собраны на территории РФ. например, КамАЗ, «Урал» и грузовики Scania, Mercedes, Volvo, Iveco со сборкой в России... все это появляется под брендом-сделано в РФ, собственными руками и разумом, что далеко не так. почему оборудование двух фирм стоит на одном водозаборе-это загадка, хотя одна фирма могла поставит любое под ключ. китайских насосов Сименс полно в инете, купить не проблема. что касается товаров и услуг данных фирм- то это наиболее продвинутые в своей области, продукция которых надежна, высокого качества и способна работать многие десятилетия...учиться россиянам теперь приходится у китайцев и закупаться там же. причин по которым надор стесняться и стирать логотипы, удалять информацию, говорит лишь о дремучей отсталости и безнадеге без продвинутых партнеров и о желании скрыть факты нарушения компаниями санкций в отношении Крыма.

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