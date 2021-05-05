США не смогли запустить «оружие против России» – межконтинентальную ракету Minuteman III

Испытание межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III в США закончилось провалом – из-за неполадок с пусковой установкой ракета так и не вылетела из шахты.

Об этом сообщило командование глобальных ударов ВВС США в Twitter.

Межконтинентальная ракета без боеголовки должна была вылететь с базы в Ванденберг в Калифорнии во время учений, но так и не покинула шахту из-за проблемы с пусковой установкой. Точные причины пока неизвестны. В этой связи учения могут быть перенесены на другую дату. В рамках учений Пентагон собирался проверить эффективность системы.

Ракета Minuteman III была разработана еще в 1970 году. За прошедшее время ее неоднократно улучшали и модернизировали. Раньше с ней также происходили неудачи. Ракета нужна США, чтобы противостоять России и Китаю. Об этом говорил глава Стратегического командования Минобороны США адмирал Чарльз Ричард. Ракету он называл устаревшей и отмечал, что бесконечно ее невозможно модернизировать. Оружие 1970-х годов против угроз «уровня 2030 года» не годится.