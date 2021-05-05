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Госдуме предложили закон против команды Навального и его сторонников

05.05.2021 11:37
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Госдуме предложили закон против команды Навального и его сторонников

На рассмотрение Госдумы поступил законопроект о запрете избираться депутатами участникам экстремистских организаций и тех, кто их финансирует. Закон предполагает обратную силу – до пяти лет ограничения на выборы.

Об этом пишет The Bell, ссылаясь на сайт Госдумы и заявление руководителя сети штабов Навального (внесена в перечень организаций, причастных к терроризму и экстремизму) Леонида Волкова.

На сайте Госдумы среди авторов законопроекта указан член высшего совета партии «Единая Россия» Андрей Исаев. Закон запрещает избираться депутатами Госдумы лицам, которые будут объявлены причастными к деятельности запрещенных в РФ организаций за экстремизм и терроризм.

При этом закон предполагает обратную силу, что по нормам законодательной практики недопустимо (это прямо указано в Конституции РФ). Он запрещает избираться тем, кто руководил подобными организациями до принятия закона, в течение пяти лет. Тем, кто работал в таких организациях на правах рядовых сотрудников, в течение трех лет. Тем, кто был причастен и помогал финансово, в течение одного года.

Прокуратуры Москвы подала иск в Мосгорсуд о признании экстремистскими организациями структур, связанных с оппозиционером Алексеем Навальным.

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