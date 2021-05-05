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МВД внедрит систему «Верблюд», чтобы распознавать россиян даже с «заменой лица» на видео

05.05.2021 11:16
Комментарии: 1
МВД внедрит систему «Верблюд», чтобы распознавать россиян даже с «заменой лица» на видео

Министерство внутренних дел России собирается к концу 2022 года внедрить программу «Зеркало» (шифр «Верблюд»), которая поможет выявлять видео с «заменой лиц». На разработку программы ведомство потратит 3,5 млн руб.

Об этом пишет ТАСС. Как уточняют «Открытые медиа» со ссылкой на портал госзакупок, контракт МВД заключило с АО «Научно-промышленная компания «Высокие технологии и стратегические системы» в начале марта. Стоимость контракта – 3,5 млн руб., а срок исполнения – до 30 ноября 2022 года.

«Замена лиц» на видео – это дипфейки, которые создаются с помощью наложения кадров друг на друга с помощью искусственного интеллекта. МВД распознавание дипфейков нужно для повышения уровня экспертно-криминалистических подразделений и видеотехнических экспертиз.

В Москве, по состоянию на сентябрь 2020 года, было установлено около 200 тыс. камер с системой распознавания лиц. Еще в 2018 гоу МВД совместно с NtechLab тестировали мобильную систему идентификации участников протестных акций. Система научилась распознавать лица с перекрытием до 40%, то есть даже в маске.

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12:08 1 0
ЭЛЬВИРА ГРИГОРЬЕВНА ИВАНЮК:

Это надо было сделать уже вчера. Работу видео банкоматов уже запустили.

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