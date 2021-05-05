Путин обсудит с президентом Таджикистана военный конфликт на границе Киргизии

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон прибудет в Москву 8 мая и проведет переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Темой переговоров станет ситуация на границе Таджикистана и Киргизии, где вспыхнул военный конфликт.

Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова. «Разумеется, ситуация на границе будет затрагиваться», – сказал пресс-секретарь Путина.

По его словам, после переговоров, 9 мая, президент Таджикистана примет участие в праздничных мероприятиях. До этого приглашать зарубежных участников на парад не предполагалось, поскольку он не юбилейный.

На киргизско-таджикской границе в конце апреля разгорелся военный конфликт. Его причина – распределение водных ресурсов в регионе. О прекращении огня страны договорились 1 мая, а на следующий день приступили к отводу войск. Обе страны входят в ОДКБ.