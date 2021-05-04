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Власти запретили экспорт гречки до сентября

04.05.2021 19:10
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Власти запретили экспорт гречки до сентября

Правительство России ввело временный запрет на экспорт гречихи с 5 июня до 31 августа 2021 года. Гречиха, крупа грубого помола из гречихи и обрушенное гречневое зерно вошли в перечень «жизненно важных» товаров для России.

Соответствующее постановление правительство опубликовало на портале правовой информации. Одновременно с запретом на экспорт гречка вводится в перечень «жизненно важных для внутреннего рынка Российской Федерации» товаров.

При этом правительство может сделать исключения в случаях, когда экспорт гречки будет связан с гуманитарной помощью. Однако такое решение должен будет принимать сам кабинет министров. Также это не затронет экспорт гречки для военных, служащих в других странах и космонавтов на Байконуре. В том числе гречку можно будет перевозить из региона в регион, если между ними необходимо будет пересечь территорию другого государства.

Евразийскую экономическую комиссию уведомят об этом решении российских властей. Таким образом, инициатива Минсельхоза о введении запрета на экспорт была принята.

С ноября 2020 года из России увеличился вывоз гречки. Крупнейшими покупателями стали Китай (26,228 тыс. тонн), Латвия (14,339 тыс. тонн), Украина (13,189 тыс. тонн), Литва (9,812 тыс. тонн) и Япония (8,536 тыс. тонн).

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