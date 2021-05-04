Мадуро поднял зарплаты в Венесуэле на 300%. Теперь они составляют 2,5 доллара в месяц

Президент Венесуэлы Николас Мадуро поздравил граждан страны с Днем труда 1 мая и поднял минимальный уровень оплаты труда сразу на 300% – с 1,8 до 7 млн боливаров в месяц. Теперь венесуэльцы будут зарабатывать целых 2,5 доллара.

Об этом сообщает издание Venezuelanalysis. Ранее зарплата рабочих в Венесуэле равнялась по текущему курсу 64 центам США.

Также Мадуро поднял зарплаты для чиновников – до 10 млн боливаров в месяц они смогут зарабатывать в месяц. Это около 3,6 долларов, на которые можно купить 30 яиц.

По словам президента Венесуэлы, правительство провело большую работу, чтобы «найти ресурсы на увеличение зарплат». Об этом он рассказал сторонникам в Каракасе в защищенном месте. Мадуро обвинил в бедственном положении страны и инфляции в 3867% блокаду США.

В венесуэльском обществе отвергли «подарок» Мадуро. Профсоюзы назвали его «возмутительным». Мадуро призывают «сменить политический курс» на уровне конфедерации UNETE. Громогласное решение о повышении минимальных зарплат приведет только к дальнейшему обнищанию и безработице.

Экономика Венесуэлы при Мадуро за пять лет обрушилась на 30%. Добыча нефти в стране упала с 2,1 до 0,5 млн баррелей в сутки.