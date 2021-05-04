«Резню в Донбассе» предсказал глава ДНР, если Киев откажется от Минских соглашений

Глава непризнанной Донецкой народной республики Денис Пушилин предупредил, что пересмотр Минских соглашений, которого добивается президент Украины Владимир Зеленский, приведет к «резне в Донбассе».

Об этом он заявил в интервью РИА Новости. Зеленский предложил изменить Минские соглашения в апреле 2021 года. Он хочет получить контроль над украинской границей в районе Донбасса. Но Москва требует от Киева, чтобы сначала он придал особый статус непризнанным республикам, провел в них выборы и уже потом получил контроль над границей.

Это неприемлемо для Киева, с точки зрения которого – ДНР и ЛНР являются сепаратистскими образованиями, снабжаемыми из России. Более того, население этих территорий массово получает российское гражданство.

По словам главы ДНР Пушилина, он не понимает, для кого будет «хорошо» от передачи границы под контроль Киева до придания образованиям особого статуса и выборов. «Это будет резня, мы в этом убеждены», – спрогнозировал Пушилин последствия передачи Киеву границы.

Пушилин обвинил Зеленского в том, что он мыслит «достаточно наивно». «Он открыто заявляет порой, что нужно переписать, видоизменить Минские соглашения, что такое видоизменить, отказаться от них?» – спрашивает Пушилин. По его мнению, Зеленский отказывается от них.

Также президент Украины отказывается от прямого диалога с сепаратистами. Он считает, что вопрос Донбасса нужно решать сразу с Москвой, которая его контролирует. Но в Кремле подчеркивают – Россия «не является стороной конфликта».