Ректор ВШЭ предложил поддерживать не только бедных, но и средний класс

В результате пандемии значительная часть среднего класса в России впала в бедность и не попала в «протосредний класс». Государство не поддерживало представителей среднего класса, из-за чего у них «пропали источники существования». Это «дефект» политики.

Об этом в интервью РБК заявил ректор Высшей школы экономики Ярослав Кузьминов. По его словам, «дефект нашей политики» состоит в поддержке производства, а не среднего класса. При этом «любые инновации потребления и инновации в экономике поддерживаются средним классом».

Сейчас перед Россией стоит вызов – остановить падение реальных доходов населения. По мнению Кузьминова, это «просто нельзя» делать традиционными методами – «то есть поддержкой самых слабых».

Ректор ВШЭ предупредил, что переход предстаивтелей среднего класса в число бедных «взрывоопасен с точки зрения политики». Однако массовые протесты последних месяцев Кузьминов пока не связывает с обеднением среднего класса, но в будущем протест будет зреть. Без роста доходов средней прослойки Россия не сможет выйти на темпы экономического роста «в пределах 2%», заключил Кузьминов.

По данным экспертов ВШЭ, 6,1% работающих представителей среднего класса в 2020 году попали в категорию бедных. Всего же 24% работающих россиян относились к среднему классу. Они получали не меньше 1,25 от медианного дохода по региону.