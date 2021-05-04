Россияне получат штрафы за ромашки и одуванчики на дачных участках

Российские власти пригрозили россиянам штрафами за ромашки и одуванчики на их дачных участках. Растения были включены в перечень опасных вредителей и сорняков. Штрафы составят от 300 до 500 руб. для физлиц и до 10 тыс. для юрлиц.

Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на юриста компании «Генезис» Татьяну Мацукову. Она обратила внимание на следующий документ: «Перечень сорных растений», который определен правительством 18.09.2020. В нем к сорнякам отнесли борщевик Сосновского, мяту полевую, осот полевой, одуванчик лекарственный, ромашку пахучую, четополох и амброзию.

В дачном сезоне 2021 года россияне могут получить штрафы, если не будут бороться с этими сорняками на своих дачных участках. За нарушение предусмотрена административная ответственность и штраф от 300 до 500 руб. для физлиц, от 500 до 1 тыс. руб. для должностных лиц и от 5 до 10 тыс. для юрлиц.

Нарушением будет считать бездействие, в том числе, если хозяин дачного участка не будет применять химикаты для уничтожения сорняков или не станет их выпалывать.