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Чтобы «оставаться бесплатными» Facebook и Instagram просят разрешения на слежку

04.05.2021 12:59
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Чтобы «оставаться бесплатными» Facebook и Instagram просят разрешения на слежку

Социальная сеть Facebook, которой принадлежит Instagram, попросила у владельцев айфонов с последней версией операционной системы разрешить им слежку за их активностью в иных приложениях и на сайтах, чтобы «оставаться бесплатной».

Об этом сообщило издание The Verge со ссылкой на запись в Twittere своего обозревателя Ашкана Солтани. По мнению Солтани, Facebook использует «тактики запугивания» в своей борьбе с Apple. Те, кто установил обновление iOS 14.5, получили предупреждение от социальной сети. Это произошло потому, что обновление запретило приложениям получать доступ к активности пользователей за его пределами без их согласия.

По мнению Facebook, это вынудит соцсети и другие приложения брать деньги за подписку. В итоге пострадает малый бизнес, который использует рекламу в Facebook. Как признавал создатель сети Марк Цукерберг, таргетинг рекламы в Facebook новые правила сделают на 50% менее эффективным. Это произойдет если соцсеть перестанет следить за людьми.

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