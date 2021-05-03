В ЕС предложили открыть границы для привитых одобренными вакцинами. Но «Спутника V» среди них нет

Еврокомиссия предложила пускать на территорию Евросоюза граждан других государств, сделавших прививки от коронавирусной инфекции одобренными европейским регулятором вакцинами. Однако «Спутника V» среди них нет.

Об этом говорится на официальном сайте Еврокомиссии. Ограничения на въезд в Шенгенскую зону могут быть сняты не только для стран из «белого списка» (страны с благополучной эпидемиологической ситуацией), но и для иностранцев, привитых одобренными вакцинами. В частности, если человек прошел вакцинацию минимум за 14 дней до вылета, он сможет беспрепятственно въехать в страны ЕС.

Вакцина при этом должна входить в список одобренных ЕС либо ВОЗ. Но российской вакцины «Спутник V» нет ни в том, ни в другом списке. ВОЗ «находится на стадии неопределенности» по поводу российской вакцины, говорила представительница организации Маргарет Харрис. После 10 мая начнется инспекция производства вакцины в России, а до этого будет проверка клинической практики совместно с Европейским лекарственным агентством.

В Евросоюзе одобрены четыре вакцины: Pfizer, Moderna, AstraZeneca и Johnson&Johnson.