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«Тогда власть становится тиранией». Патриарх предостерег «больших и малых» начальников

01.05.2021 14:42
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«Тогда власть становится тиранией». Патриарх предостерег «больших и малых» начальников

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл предупредил «больших и малых» начальников об опасности скатывания страны к тирании. Его Святейшество подчеркнул – двери православных храмов будут отрыты для всех, но РПЦ не станет участвовать в политической жизни.

Об этом патриарх заявил в программе «Слово пастыря» на Первом канале в выпуске перед Пасхой. Он призвал помнить всех об образе Христа и его смирении. По мнению главы РПЦ, сегодня у последователей церкви есть «соблазн властью», который мешает им на пути к образу жизни Иисуса. В этом отношении патриарх подчеркнул, что РПЦ должна оставаться вне политической жизни страны. Однако двери православных храмов будут открыты для всех.

Помнить о Христе патриарх призвал всех. «И церковную власть, и светскую власть. И духовенство и мирян. И всяких начальников – больших и малых», – сказал патриарх. Он особенно отметил, что исполнение «начальственных функций», которые требуют «ограничения свободы других», тем не менее, «не может сопровождаться личной гордыней и превозношением». «Тогда власть становится тиранией», – предупредил глава РПЦ.

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