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Кремль жаловался Китаю на критику Путина в TikTok

30.04.2021 18:13
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Кремль жаловался Китаю на критику Путина в TikTok

Кремль говорил с китайскими властями по поводу видео с критикой российского режима в TikTok. Платформой владеет компания ByteDance из Китая. После обращения Кремля модераторы соцсети начали удалять «нежелательные посты».

Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники. Один из них, близкий к «политике в отношении соцсетей» заметил, что обсуждение с Китаем этой проблемы дало результат – модераторы TikTok начали прицельно удалять «нежелательные посты».

По словам другого источника, в Кремле считают это наиболее эффективным методом – блокировки отдельных роликов дают понять блогерам из TikTok, что они могут лишиться дохода, если будут публиковать посты с критикой Владимира Путина и его режима.

В TikTok агентству подтвердили, что Кремль требовал удалять оппозиционные режиму посты, но делал это публично. Платформа продолжит исполнять волю российских властей. Официально в Кремле эту информацию комментировать отказываются.

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