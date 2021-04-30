«Выездной сбор» предложили брать с россиян, отдыхающих за границей

Россиян, выезжающих на отдых за границу, призывают обложить «выездным сбором». Собранные с «населения» средства должны направить на развитие внутреннего туризма. В правительстве инициативу пока не рассматривают.

Об этом пишет РБК со ссылкой на губернатора Приморского края Олега Кожемяко. Чиновник презентовал новый национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства». По его словам, «население желает пользовать услугами внутри страны», а это требует «значительного привлечения денежных средств, которые вывозятся за пределы нашей страны».

Кожемяко не уточнил, сколько он предлагает брать с россиян за выезд за границу. Идею эту он озвучивает уже не в первый раз. 20 апреля на комиссии Госсовета по туризму, физкультуре и спорту он тоже предлагал ввести «выездной сбор». Госсовет рекомендовал правительству рассмотреть эту идею, но в кабмине пока этим не занимаются, говорит курирующий туризм вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

Россия занимает шестое место в мире по выездному туризму. Россияне ежегодно тратят за рубежом 36 млрд долларов. Цель властей – до 2030 году увеличить количество внутренних поездок с 65 млн до 140 млн.