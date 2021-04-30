Москву предупредили о возможных перебоях с поставками продуктов в мае

В Москве могут возникнуть проблемы с поставками продуктов питания в магазины из-за новых правил для грузовых автомобилей, которые вступят в силу в мае. Цены на продукты могут вырасти, предупреждают торговые сети.

Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники в торговых сетях и компаниях-производителях продуктов питания. Причинами перебоев может стать постановление мэрии, обязывающее перевозчиков оформлять ночные и дневные пропуска на грузовики массой от 3,5 тонн для поездок внутри МКАД. Постановление вступает в силу 5 мая.

Бизнес предупреждал власти, что эта мера приведет к сбоям в логистике и, как следствие, к росту цен на продукты питания.

Теперь поставщики отказываются гарантировать сроки поставок – у них есть трудности с наймом транспорта, поскольку многие перевозчики отказываются от заказов по новым правилам. В «Ленте» изданию подтвердили – «своевременность поставок» под вопросом.

Во «Вкусвилле» и PepsiCo сообщили о проблемах с получением пропусков для транспорта. Пропуска оформляются несколько недель, сказал источник в одной пищевой компании. В департаменте транспорта Москвы ситуацию не комментируют.